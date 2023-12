Nutné snížení nákladů a čínská konkurence nutí německý koncern Volkswagen (VW) k dříve nemyslitelným krokům. Po Evropě hledá spojence pro vývoj elektroauta, jehož cenovka by měla být pod 20 tisíci eury (tedy zhruba do 490 tisíc korun). Vede ho k tomu i to, že sám zatím není schopný uvést na trh ani elektromobil s cenovkou o pět tisíc eur vyšší.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál V čem jsou problémy Volkswagenu?

V jaké fázi je možné spojenectví nyní?

Co hraje pro spojení s Renaultem?