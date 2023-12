Jestli se by se o někom dalo říci, že je nestorem českého kapitálového trhu, byl by to určitě Jan Vedral, zakladatel investiční skupiny Conseq Investment Management. Vede ji už tři dekády a za ta léta z ní spolu se svým týmem vybudoval největšího nebankovního správce investic v Česku.

Co se dočtete dál V textu se také dozvíte:

Jak rychle se centrální banka podle Vedrala vypořádá s inflací a kde budou úrokové sazby.

Jak se dívá na obvinění Muddy Waters vůči Vítkově CPI PG.

Jak Jan Vedral investuje vlastní peníze.