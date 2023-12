Společnost International Distributions Services (IDS), která vlastní britskou poštu Royal Mail, zvažuje nabídku na českou firmu Packeta. Dala by za ni až 500 milionů eur (12,3 miliardy korun), napsal ve středu britský list The Times. Do skupiny Packeta patří mimo jiné přepravní společnost Zásilkovna, která poskytuje logistické služby pro internetové obchody. IDS se k informacím listu odmítla vyjádřit.

Packeta působí vedle České republiky také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a v Německu. Letos v květnu akcionáři Packety oznámili, že firmu prodají. Nejnovější kolo nabídek by mělo být známo do pátku, píše britský deník.

IDS čelí tvrdé konkurenci ze strany řady finančních a soukromých investičních společností. Mezi těmi, které podle médií mají zájem, je i společnost Advent, sídlící v Londýně. Packeta za posledních deset let vykázala silný růst a v České republice je klíčovým hráčem na trhu logistických služeb.

Nabídku na Packetu vede balíková společnost General Logistics Systems, která je součástí IDS. Působí ve více než 40 zemích a zaměstnává přes 22 000 lidí. V Británii by ale záměr mohl být zdrojem kontroverzí, protože IDS v listopadu oznámila pololetní provozní ztrátu 243 milionů liber (6,9 miliardy korun) a dluh více než 1,5 miliardy liber.

„Pověsti ani spekulace nikdy nekomentujeme,“ reagoval mluvčí IDS na zprávu, že podnik má zájem o Packetu. Generálním ředitelem IDS je od srpna Martin Seidenberg, kterého ztráty podniku přiměly, aby vládu vyzval ke zrušení povinnosti zajišťovat univerzální šestidenní poštovní služby.

Pokud se IDS rozhodne nabídku na Packetu předložit, mohla by čelit značným překážkám ze strany regulačních úřadů. Britská firma už je totiž na evropském trhu výrazně zastoupena.

Akcie IDS v úterý zpevnily o více než 11 procent po zprávách, že analytici Bank of America je považují za podhodnocené. Reálná cena je podle nich asi o třetinu vyšší, než kde byla začátkem tohoto týdne. V pondělí se pohybovala kolem 2,40 libry, ve středu dopoledne činila na londýnské burze přibližně 2,70 libry za kus. V polovině roku 2021 byla zhruba dvojnásobná.

Ve skupině Packeta podle dřívějších informací drží 48,6 procenta akcií zakladatelé Simona a Jaromír Kijonkovi. Vedle nich má téměř 21 procent Packety společnost Notino a po deseti procentech mají bývalý programátor Zásilkovny Lukáš Bílek a podnikatel Martin Kukačka.

Ke konci loňského roku měla skupina přes 15 000 výdejních míst ve čtyřech zemích a 140 000 partnerských míst ve většině zemí Evropy. Spolupracovala se 46 000 internetovými obchody. Loni měla skupina přes 1500 zaměstnanců, meziročně asi o 380 více. Packeta ve své výroční zprávě v létě uvedla, že loni jí klesl zisk před zdaněním o 40 procent na 172 milionů korun.