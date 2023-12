Jeden z nejznámějších českých investorů a ambasador 2. ekonomické transformace Ondřej Tomek mluví o tom, proč je pro rozvoj ekonomiky i celého Česka důležitý funkční kapitálový trh a proč v jeho rozvoji ztrácí celá Evropa na Spojené státy.

Dozvíte se také, že kvalitní školky mohou zásadně prospět HDP, že v Česku potřebujeme více lidí pracujících ve start-upech a proč investoval své peníze do Volkswagenu, který přitom významnou část zisků vyplácí na dividendy, místo aby je dával na rozvoj.

„Když se dívám na fungování dnešní vlády optikou mých dětí, to znamená, jak to tady bude vypadat za 15 za 20 let, až oni půjdou do práce, tak je potřeba si říct, že ten obrázek bude nehezký. Protože bez toho, aby Česká republika dokázala přitahovat a udržet tady kapitál, se nemůže posunout,“ říká jeden z nejbohatších Čechů.

