Nechcete někdo dětské lyžáky Nordica, velikost 28–29? Jedny prodávám. Přišla zima a synovi, nechápu proč, za ten rok zase vyrostla noha. Takže jsem koupil nové lyžáky a ty staré je třeba poslat k novému majiteli.

Nechci za ně moc, tři nebo čtyři stovky budou úplně stačit. Skoro si až člověk říká, jestli to stojí za tu námahu je čistit, stylizovat, fotit, popisovat, uploadovat a pak odpovídat zájemcům. Prostě opruz. Ale dobré čtyři stovky, to je dnes celý jeden oběd v Karlíně a také to je dobré pro cirkulární ekonomiku a pocit, že někdo další mohl levně přijít ke kvalitnímu zboží. Třeba v těch červených lyžácích vyroste nový Bank nebo Ledecká.

