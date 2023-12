Plzeňský Prazdroj nechce za současných podmínek podporovat olympiádu v Paříži. Oficiální partner Českého olympijského výboru (ČOV) se stahuje z veškeré komunikace směrem k olympijským hrám. Peníze pošle českým sportovcům. Reagoval tak na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který povolil start sportovců z Ruska a Běloruska na OH 2024. I nadále bude finančně podporovat český sport a prostředky určené na podporu olympiády půjdou českým sportovcům, řekl ČTK mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář.

ČOV ocenil, že Plzeňský Prazdroj zůstává jeho partnerem a bude podporovat české sportovce. Jeho stažení z olympijské kampaně nekomentoval, protože to považuje za interní záležitost firmy. Další partneři ČOV T-Mobile a Alpine Pro chtějí společně s Českým olympijským výborem vyvíjet tlak na MOV, aby stanovisko o startu Rusů v Paříži přehodnotil.

"Pilsner Urquell se po dohodě s Českým olympijským výborem rozhodl stáhnout veškerou komunikaci, která se vztahuje k letní olympiádě v Paříži. Stejně tak nechystá vlastní kampaň u příležitosti her, jako tomu bylo v minulosti," dodal Kovář. Jak přesně to na ČOV dopadne, není jasné. "To je interní záležitost firmy, o které budeme nadále diskutovat a nepřísluší nám ji v tuto chvíli komentovat," uvedl ČOV ve vyjádření pro ČTK.

V minulém týdnu oznámila ukončení spolupráce s Českým olympijským výborem společnost CPI Property Group, která také patřila mezi jeho oficiální partnery. Odchodem z olympijského hnutí firma rovněž reagovala na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru o startu Rusů a Bělorusů v Paříži. Do rozpočtu ČOV měla přispět 25 až 30 miliony korun za čtyřletý cyklus.

Zatímco tato firma partnerství s ČOV ukončila, pivovar se rozhodl, že peníze vyplývající ze smlouvy dá na podporu českých sportovců a rozvoj sportovišť. Marketingová manažerka Pilsneru Urquell Zuzana Dudová řekla, že pivovar chce dále slavit úspěchy českých sportovců, ale na akcích, které souznějí s jeho hodnotami. "Zároveň ale nehodláme polevit v podpoře, kterou jim věnujeme, a chceme dostát finančnímu plnění, k němuž jsme se zavázali," uvedla. ČOV tento postoj přivítal. "Oceňujeme, že Pilsner Urquell nadále stojí při českých sportovcích a je stále naším partnerem i v této neklidné době," konstatoval.

Prazdroj uvedl, že podporuje české olympioniky přes 20 let ve jménu hodnot, jako jsou férovost, humanismus a lidská sounáležitost. "Doufali jsme, že se promítnou i do nadcházející olympiády. Bohužel, rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, i přes snahy a nesouhlas Českého olympijského výboru, není v souladu s těmito principy. Nadcházející olympijské hry se tak stávají politickou záležitostí a za současných podmínek nechceme tyto hry aktivně podporovat," řekla marketingová manažerka.

Skupina ČEZ, která je generálním partnerem ČOV, také podporu směřuje ke sportovcům. "My jsme nikdy žádné akce na olympijských hrách v Paříži nepodporovali a podporovat nebudeme. Naše podpora se týká jen přípravy českých olympioniků," řekl dnes ČTK její mluvčí Ladislav Kříž. Minulý týden uvedl, že je ke zvážení, zda by kvůli rozhodnutí neměli ze struktur MOV odstoupit čeští funkcionáři. Členem MOV je od roku 2018 předseda ČOV Jiří Kejval, žádný další Čech v MOV není.

O možnostech, jak vyjádřit nesouhlas směrem k MOV, se chystá s ČOV diskutovat T-Mobile. "Nadále jsme připraveni podporovat české sportovce a český amatérský sport. Stále ale trváme na našem původním stanovisku, že účast ruských a běloruských sportovců je pro T-Mobile nepřijatelná," uvedla jeho mluvčí Patricie Šedivá.

Také společnost Alpine Pro, která je rovněž oficiálním partnerem ČOV, zopakovala, že chce společně s ČOV vyvíjet tlak vůči MOV, aby stanovisko přehodnotil. "Věříme, že spolu s námi a ostatními partnery vytvoří nejen ČOV, ale olympijské výbory většiny států zásadní tlak na MOV, protože to je jediná možná cesta - ta společná. Start ruských a běloruských sportovců pod neutrální vlajkou není žádné řešení, je to neakceptovatelný manévr MOV a je potřeba se k němu tak postavit," uvedl ve stále platném vyjádření výkonný ředitel společnosti Václav Hrbek.

Prazdroj se podle mluvčího od začátku konfliktu jasně vymezil proti ruskému vpádu na Ukrajinu. Podpořil řadu humanitárních aktivit, hned po začátku konfliktu přestal vyvážet své produkty do Ruska a Běloruska a toto rozhodnutí trvá. "Vážíme si veškerých humanitárních aktivit Pilsner Urquell směrem k Ukrajině i jasného vymezení se proti ruskému útoku. Také náš postoj je jasný, odsuzujeme ruskou agresi a nesouhlasíme s jakoukoli formou účasti Ruska a Běloruska v kvalifikacích na olympijské hry nebo na hrách samotných po dobu trvání válečného konfliktu na Ukrajině," komentoval to ČOV.

Pilsner Urquell pokračuje v podpoře českého hokeje. "Jsme hlavním partnerem hokejové reprezentace, mužské i ženské," řekla Dudová.