Evropská komise rozeslala členským státům připomínky k jejich Národním klimaticko-energetickým plánům. Podle očekávání peskuje Česko za to, že je příliš málo ambiciózní ve zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie a plánovaným tempem tak nedokáže dostát svým závazkům při snižování emisí. To hbitě kritizovaly zájmové a ekologické organizace, jako je Svaz moderní energetiky, hnutí Duha i další.

Po detailním přečtení třicetistránkové zprávy ovšem není bruselské hodnocení českých energetických plánů zase tak zdrcující. Známkováním jako ve škole by šlo Česko označit za průměrného trojkaře. Ten ovšem chodí do třídy plné propadlíků a záškoláků, mezi které se řadí i zdánlivě vzoroví žáci, jako je Rakousko. Jižní soused nedodal svůj klimaplán do Bruselu vůbec a komise tak tamní vládu spolu s vládami Polska a Bulharska důrazně vyzvala, aby tak neprodleně a bez dalších průtahů učinily. Jak si tedy energetická strategie Česka v celoevropském srovnání stojí? Přinášíme odpovědi na hlavní otázky kolem klíčového dokumentu.

