Karel Komárek během deseti let vybudoval vedle loterií a energetiky velmi silnou IT nohu svého byznysového impéria KKCG. Jeden z nejbohatších Čechů ji minulý týden výrazně vyztužil svou dosud největší investicí do německé společnosti Avenga, která je velkým dodavatelem softwaru na zakázku. Cena nebyla oficiálně zveřejněna, podle informací HN jde o částku lehce přesahující sedm miliard korun.

Po několika nákupech se ovšem Komárek rozhodl i prodávat – společnost Cloud4com a datové centrum Lužice od něj kupují České Radiokomunikace (ČRa), konkrétně jejich mateřská firma Cordiant Digital Infrastructure. Prodejní částka bude závislá na výsledcích Cloud4com v příštím roce, celkově by se měla blížit k 1,5 miliardě korun.

