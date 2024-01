Evropský výrobce letecké techniky Airbus nabídne za kybernetickou divizi BDS francouzské společnosti Atos až 1,8 miliardy eur (přes 44 miliard korun). Píše to ve středu deník Financial Times s odkazem na nejmenované zdroje seznámené se stavem jednání. Část francouzské společnosti Atos by měl podle předchozího návrhu dohody odkoupit i český miliardář Daniel Křetínský. Podle britského deníku nové vedení Atosu s českým podnikatelem dále o podmínkách transakce jedná.

Podle deníku Atos a Airbus oznámí zahájení procedury due diligence, díky které by Airbus měl získat ucelenější představu o finanční situaci francouzské společnosti. Letecký výrobce je podle zdrojů deníku Financial Times ochotný nabídnout za divizi BDS 1,5 až 1,8 miliardy eur (37 až 44 miliard korun). Jednání s Airbusem nejsou výlučná, není však jisté, zda o část společnosti Atos mají zájem další firmy. V minulosti se mluvilo o francouzské společnosti Thales, která podniká v odvětví elektronických technologií. Firma však zájem nepotvrdila. Stav jednání nechtěly Airbus ani Atos komentovat.

BDS propojuje aktivity společnosti Atos v oblasti kybernetické bezpečnosti, velkých dat a superpočítačů. Loni v únoru Atos obdržel od Airbusu nabídku na převzetí menšinového podílu 29,9 procenta ve své společnosti Evidian, kde se soustřeďují jeho aktivity v oblasti digitální a kybernetické bezpečnosti a která se později přejmenovala na Eviden. Koncem března obě skupiny jednání ukončily.

Nová jednání o záchraně silně zadlužené společnosti Atos podporuje její nový šéf Jean-Pierre Mustier. Předchozí vedení Atosu se rozhodlo prodat podstatnou část firmy českému miliardáři Křetínskému, což se ale nelíbilo řadě menšinových akcionářů. Podle nich byl dojednaný návrh dohody s Křetínským nevýhodný.

Jednání s Křetínským podle zdrojů deníků Financial Times z okolí českého miliardáře stále pokračují. Jedná se především o tom, že by Křetínský nezískal podíl ve firmě Eviden, jak se původně předpokládalo. "Je to jednání, které rádi vedeme, a všichni aktéři jsou v tomto ohledu víceméně zajedno," řekl deníku zdroj blízký českému podnikateli. Křetínský by však mohl získat další divizi Atosu Tech Foundations, což je méně rentabilní část francouzské skupiny.