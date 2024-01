Nemáte fotovoltaickou elektrárnu? Možná ani vlastní střechu nebo pozemek, na který byste ji umístili? Nebo naopak máte a vyrobenou elektřinou ve slunných dnech přetékáte? S obojím může pomoci komunitní energetika. Novinka letošního roku umožní lidem bez vlastních solárních elektráren těžit z výhod obnovitelných zdrojů energie. Majitelé těchto zdrojů budou moci sdílet elektřinu za lepších podmínek než při prodeji obchodníkům s elektřinou.

Nově si také majitelé fotovoltaiky budou moci poslat vyrobenou elektřinu třeba z chalupy do bytu ve městě, k sousedům nebo ze školy do městského úřadu. Zde je několik tipů, jak se do komunitní energetiky pustit.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké jsou možnosti sdílení elektřiny?

Jak z toho profitovat?

Kde vzít chytrý elektroměr?

Na co si dát pozor při sdílení elektřiny z chaty do bytu?