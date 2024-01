Technologická společnost Actum Digital z pražských Holešovic se poprvé otevřela externímu kapitálu. Investorská skupina Behind Inventions, za kterou stojí několik úspěšných manažerů z českého byznysu, vstupuje do dceřiné firmy Actum Digital – Actum X. Nově v ní vlastní padesátiprocentní podíl, finanční podmínky ani jedna strana nekomentovala.

Actum Digital u nás patří k nejvýraznějším firmám ve svém oboru. Pro své zákazníky, mezi které patří Allianz, Škoda Auto, Česká spořitelna či Siko koupelny, buduje vnitrofiremní IT systémy pro klienty postavené na technologiích od firem jako Microsoft, Google, SAP nebo Keboola. Společnost pracuje většinou pro středně velké zákazníky zejména na západoevropských trzích, silná je hlavně ve Velké Británii, Švýcarsku, Německu a zemích Beneluxu. Loni se její tržby vyšplhaly ke tři čtvrtě miliardy korun.

Nový spin-off Actum X přináší rozšíření o služby v oblasti dat, umělé inteligence, systémové integrace a řízení dodavatelského řetězce. Hlavní zaměření má být na klientelu z oblastí finančních služeb, e-commerce a výroby.

„Vstup Behind Inventions nám pomůže s rozvojem našeho byznysu, zejména v oblasti konzultací v technologiích. Naší ambicí je růst nejen organicky, ale i prostřednictvím akvizic a věříme, že dokážeme vytvořit neodolatelnou nabídku služeb pro české i zahraniční klienty,“ říká šéf Actum Digital Tomáš Vondráček.

Podle jeho slov byly firmy loni opatrné v inovacích a investicích, ovšem letos lze očekávat zvýšení zájmu o oboje. „Vidíme světlo na konci tunelu, už jsme za bodem zvratu. Ti, kdo do inovací a digitalizace začnou včas investovat, mají šanci získat tržní podíl, na který by si za časů konjunktury, kdy jsou aktivní všichni, neměli šanci sáhnout,“ podotýká Vondráček. „A my chceme dělat s vítězi, ne se rvát s konkurencí o tuctové projekty.“

On sám se v médiích zviditelnil zejména na začátku roku 2020, kdy zorganizoval hackathon na tvorbu e-shopu pro prodej dálničních známek. Vyprovokovala ho k tomu zakázka Státního fondu dopravní infrastruktury na vytvoření a provozování IT systému pro prodej elektronických dálničních známek za 401 milionů korun bez DPH. Za pomoci desítek vývojářů tak za víkend postavil a státu nabídl prototyp internetového obchodu.

O pár měsíců později ale vyšlo najevo, že stát z něho nevyužije nic, protože neobsahuje požadované funkcionality. „Odmítli jsme ho předělat za podmínek, které si stát stanovil,“ dodává Vondráček.

Zakladatelka a partnerka Behind Inventions Diana Rádl Rogerová říká, že jí u Actum Digital učaroval „drajv“ společnosti a schopnost pracovat s klienty a technologiemi na nejnáročnějších a nejkonkurenčnějších trzích v Evropě.

„Důvod, proč jsme do nich investovali, je jednoduchý – hledali jsme růstovou firmu s klienty v zahraničí, která nám pomůže integrovat technologické poradenské služby do korporací. Udělali jsme si analýzu trhu a Actum nás zaujal nejvíce,“ popisuje Rádl Rogerová, bývalá šéfka společnosti Deloitte ČR, rok a půl trvající proces. Podle jejích slov digitální transformace a mohutný rozmach umělé inteligence v tomto směru otevřou novou vlnu příležitostí.

Behind Inventions má aktuálně v portfoliu sedm technologických firem. Mezi nimi například Semantic Visions, využívající umělou inteligenci pro vyhodnocování dat z globálních i českých médií, dále softwarový nástroj pro řízení energií Flowbox nebo cloudovou platformu pro správu dat Keboola.

V investorské skupině vedle Rádl Rogerové figurují podnikatel a investor Stanislav Pavlín, specialista na umělou inteligenci a technologickou analytiku Jan Balatka a expert v oblasti energetiky a fúzí a akvizic Josef Kotrba, někdejší prezident českého Deloitte.