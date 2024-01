Česká ekonomika v loňském 3. čtvrtletí klesla meziročně o 0,8 procenta. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím byl hrubý domácí produkt (HDP) nižší o 0,6 procenta. Vyplývá to ze zpřesněných údajů, které v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Statistici tak zhoršili svůj předchozí odhad ze začátku prosince, který počítal s meziročním poklesem o 0,7 procenta a mezikvartálním o 0,5 procenta.

Reálná spotřeba na obyvatele meziročně klesla o 5,2 procenta. Statistici ale upozorňují, že pokud by do této bilance nebyli zahrnuti lidé, kterým byla udělena dočasná ochrana kvůli ozbrojenému konfliktu na Ukrajině, pak by reálná spotřeba na obyvatele klesla o 2,4 procenta. Mezičtvrtletně byla nižší o 0,3 procenta.

„Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele ve třetím čtvrtletí stoupl mezičtvrtletně o 0,9 procenta, meziročně poklesl o 3,7 procenta,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání byl ve třetím čtvrtletí loňského roku 43 371 korun. Proti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o půl procenta, meziročně se nezměnil. Investice domácností klesly mezikvartálně o 0,1 procentního bodu a činily 7,4 procenta, meziročně byly nižší o 0,4 procentního bodu.

U nefinančních podniků byla ve třetím čtvrtletí míra zisku 48,5 procenta, což je o 0,2 procentního bodu méně než v předchozím čtvrtletí a o 0,3 procentního bodu více než o rok dříve. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků meziročně stouply o 7,1 procenta. Míra investic se zvýšila mezičtvrtletně o 0,4 procentního bodu a dosáhla 28,9 procenta. Meziročně byla vyšší o 0,3 procentního bodu.