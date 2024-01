Ve více než sedmdesátileté historii F1 startovalo celkem 766 závodníků a jen pět závodnic. Pouze dvě z nich se kvalifikovaly a v závodě startovaly. U sportu, který byl sice vždy ženám otevřený, to v praxi znamená 99,8procentní dominanci mužského pohlaví na trati.

Technicky dnes ženám nic nebrání postavit se na start nejprestižnějších závodů v motorsportu proti velikánům, jako je Hamilton, Verstappen nebo Alonso.

Iniciativa More than Equal, za níž stojí český miliardář Karel Komárek a někdejší pilot F1 David Coulthard, ve čtvrtek spustila možnost přihlásit se do programu pro rozvoj talentovaných motoristických závodnic. Finálním cílem je dostat ženu na start formule 1.

