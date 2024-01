Další korejský výrobce aut úspěšně dobývá český trh. Po Hyundai a Kie se loni na dohled top 10 nejprodávanějších značek přiblížil SsangYong. Jeho vozy si koupilo přes tři tisíce zákazníků a v prodejích tak porazil řadu tradičních značek jako Opel, Volvo nebo Citroën. Největší skokani – MG a Tesla – pak v meziročním srovnání rostli o stovky procent, ukazují čerstvá data Svazu dovozců automobilů.

Celkem se loni v Česku registrovalo přes 221 tisíc nových osobních aut, to je o 15 procent více než v roce 2022 a současně nejlepší výsledek za poslední čtyři roky. Za lepšími čísly ale stojí také uspokojování poptávky z předchozích let, kdy výrobci bojovali s nedostatkem dílů, zejména čipů, a výjimkou nebyly ani více než roční čekací lhůty na nové vozy. Právě tato „zadržená poptávka“ by ale podle analýzy PwC už měla letos odeznít a celkové prodeje aut v Česku by se měly pohybovat mírně pod úrovní loňského roku – PwC odhaduje celkové číslo mezi 200 a 220 tisíci.

Jasnou jedničkou českého trhu zůstává Škoda, která navýšila jak svůj tržní podíl (na 35 procent), tak celkový počet prodaných aut (na 77,5 tisíce). Škodovky také obsadily prvních šest míst v pořadí nejprodávanějších modelů. Dominuje Octavia, následují Fabia, Scala a trojice SUV seřazená podle velikosti: Kamiq, Karoq a Kodiaq. Dvojkou na českém trhu zůstává Hyundai a nemění se ani další pořadí – Volkswagen, Toyota a Kia.

Zatímco v první desítce nejoblíbenějších značek loni nedošlo k žádným velkým změnám, níže v pořadí už je pořádně rušno. Úspěšný nástup hlásí čínské MG – jeho auta se v Česku začala prodávat ve druhé polovině roku 2022 a loni se už vyšvihlo na 18. pozici s impozantním meziročním růstem o 536 procent. Ten je ale samozřejmě zkreslený tím, že větší část roku 2022 ještě MG nebylo v nabídce. To Tesla se už v Česku prodává delší dobu a za loňský skok o 443 procent (a na pozici 22. nejúspěšnější značky) může především zlevnění jejích elektroaut.

Podíl Tesly na českém trhu ale stále zůstává pod jedním procentem, v celé Evropské unii je více než trojnásobný. Stále také platí, že Češi si od čistě elektrických aut drží na rozdíl od bohatších evropských zemí odstup. Podíl elektromobilů sice loni poskočil o polovinu na rovná tři procenta, ve všech unijních zemích je ale více než 16procentní.

Loňský rok na českém trhu naopak nemohou vnímat jako úspěšný některé tradiční značky aut. Vůbec nejvíc se mezi automobilkami, které u nás prodaly alespoň 1000 vozů, propadl Opel – meziročně o třetinu. Špatný ale byl rok 2023 také pro Seat, Citroën a Ford, které meziročně dodaly tuzemským zákazníkům zhruba o čtvrtinu méně vozů.