Půjde o transakci, která bude na českém trhu v poslední době jedna z největších. Rozjela se v minulém roce a teď míří do finiše. Do konce ledna mají zájemci o distributora plynu – společnost GasNet – dát na stůl závazné nabídky. HN to sdělily tři zdroje z finančních a energetických kruhů. Na prodej je kontrolní balík v GasNetu ve výši zhruba 55 procent, který vlastní finanční společnost Macquarie Asset Management společně s penzijním fondem Australian Retirement Trust.

Hodnota transakce, jejíž průběh Macquarie pro HN odmítla komentovat, se bude počítat v desítkách miliard korun. GasNet je distributor plynu, který spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech kromě Prahy a Jihočeského kraje. Na distribuci plynu v Česku tak má podíl 80 procent. A jako regulovaný monopol pro 2,3 milionu zákazníků má tedy zaručený jistý byznys.

