Průmyslové předměstí Kralup nad Vltavou plné fádních výrobních hal není na první pohled nijak atraktivní lokalitou. Budova společnosti IBG z toho zdánlivě nevyčnívá. Administrativní prostory firmy však po vstupu překvapí vkusným, prosvětleným interiérem. Zaměstnanci společnosti mají k dispozici vedle střešního posezení také něco, co už v této době není příliš obvyklé – prostornou a stylově vybavenou kuřárnu.

Pár kroků od ní má v kanceláři s téměř panoramatickým výhledem na okolní průmyslovou zónu svůj hlavní stan Aleš Zázvorka. „Hala možná mohla být o 15 procent levnější. Ale chtěli jsme, aby prostředí bylo hezké,“ říká o pět let staré budově za 200 milionů korun zakladatel a stoprocentní vlastník IBG Zázvorka.

Jméno podnikatele, který přesně na Štědrý den oslavil 53. narozeniny, není širší veřejnosti příliš známé. A to navzdory tomu, že se už téměř 30 let pohybuje v perspektivním bateriovém byznyse nebo že byl jedním z investorů do známého letenkového portálu Kiwi.com a zařadil se tak po bok technologického podnikatele a krajského politika Jiřího Hlavenky či miliardáře Ondřeje Tomka.

