Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) by považoval za ideální ještě do voleb jednat s Evropskou komisí o podmínkách vstupu do evropského mechanismu směnných kurzů, takzvaného ERM II. Lze to udělat “bez rizika a následků, o samotném vstupu by rozhodla až příští vláda,” řekl Dvořák v dnešním pořadu České televize (ČT) Týden v politice. Další kabinet by tak nemusel případně proces k přijetí eura začínat od nuly. Zhruba pět až šest let dlouhou proceduru nelze v jednom volebním období stihnout, řekl.

