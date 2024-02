Zkrachovalý dodavatel fotovoltaických elektráren Energetický holding Malina už nemá v úmyslu dodělat přes 2000 zakázek na domácí solární elektrárny, u kterých se ještě nezačalo s pracemi. Nezvládne to. Klienti za tyto zakázky zaplatili statisícové zálohy, nedostali za ně ale nic.

Firma teď těmto klientům nabízí alespoň dodání dílů a doporučení na montážní firmy, které by jim zakázku udělaly. Samozřejmě by si za to ale klienti museli připlatit.

Co se dočtete dál Co Malina navrhuje udělat s nerozdělanými zakázkami.

Kde vidí insolvenční správce a soudce problém.

Proč Malina žaluje Misuru IT a proč ta jí zadržuje kancelářské vybavení.