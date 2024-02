Ocenění TOP ženy Česka vstupuje do svého 19. ročníku. Anketa Hospodářských novin si klade za cíl zviditelnit příběhy úspěšných podnikatelek, manažerek a žen působících ve veřejné sféře. Jejich činy v minulosti inspirovaly druhé, ale také upozorňovaly na zásadní společenská témata. Například otevíraly debaty o rovných příležitostech, skloubení kariéry s rodinou nebo působení žen na pracovních pozicích s rozhodovacími pravomocemi.

Stejně jako v předchozích ročnících se do ankety může zapojit také veřejnost. Čtenáři HN mohou nominovat významné ženy skrze příslušný formulář. Jejich výběr může zahrnovat úspěšné podnikatelky, manažerky nebo například političky, vědkyně, spisovatelky, ženy z neziskového sektoru a sportovkyně. Podmínkou však je, aby působily ve svých funkcích většinu loňského roku. Zároveň také musí pracovat nebo podnikat primárně v Česku. Není ale nutné, aby to byly české občanky. Čas odeslat své nominace mají lidé do 28. února. Pravidla ankety najdete zde.

Nominace veřejnosti doplní výběr redakce, odborné poroty a ženy, které se do soutěže přihlásí samy. Ze všech jmen pak odborná porota zvolí oceněné. V každé kategorii HN ocení 25 žen, z nich pak vzejdou tři vítězky. Odborníci budou hodnotit mimo jiné to, jaký má žena vliv v oboru, přihlédnou k jejímu podnikatelskému příběhu a společenskému přínosu.

Stejně jako v předchozích ročnících pracuje i letos na finálním žebříčku odborná porota složená z respektovaných osobností byznysu, akademické sféry i veřejného života, mimo jiné členka bankovní rady České národní banky Karina Kubelková, bývalá generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy České republiky Dagmar Kuchtová, headhunterka Darina Farkasová, bývalá šéfka české pobočky Deloitte a nyní investorka Diana Rádl Rogerová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Monika Ladmanová či řídící partner společnosti Havel & Partners Jaroslav Havel.

V posledním ročníku ankety uspěly mezi podnikatelkami majitelka obchodů SCANquilt Ivana Šachová, spolumajitelka společnosti Profimed Alexandra Kala a Iva Šťastná, majitelka investiční skupiny Portiva.

Nejlepšími manažerkami se staly finanční ředitelka KKCG Katarína Kohlmayer, členka představenstva Komerční banky Jitka Haubová a Kateřina Kupková, generální ředitelka Lenzing Biocel Paskov.

Mezi ženami z veřejné sféry porota vybrala prezidentskou kandidátku Danuši Nerudovou, vědkyni Martinu Benešovou-Schäfer, která vyvíjí lék na léčbu rakoviny prostaty, a rektorku Univerzity Karlovy Milenu Králíčkovou.

Součástí ankety je i síň slávy. V ní figurují ženy, které se v minulosti staly vítězkami či se dlouhodobě pohybovaly na předních příčkách ankety, ať už v jakékoli kategorii. Po uvedení do síně slávy již v dalších ročnících nesoutěží, některé z nich ale spolupracují s HN na dalších ročnících.