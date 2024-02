V České republice byl v minulých dnech majitel hutního podniku Liberty Ostrava Sanjeev Gupta. Pokoušel se domluvit obnovení dodávek energií do ocelárny z firmy Tameh Czech, která však trvá na tom, že Liberty nejdříve musí začít splácet dvoumiliardový dluh. Uvedl to ve čtvrtek server Seznam Zprávy, kterému schůzku potvrdil insolvenční správce Tamehu Dominik Hart. Většina zaměstnanců huti je od loňského 22. prosince doma a jejich nástup se každý týden posouvá, protože většina provozů v huti stojí. Předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina ČTK řekl, že o návštěvě neví a informace se dozvěděl z médií.

"Mohu potvrdit, že jsem se s panem Guptou a zástupci Liberty sešel. Schůzka se uskutečnila na žádost Liberty. Předmětem jednání byly podmínky, za kterých by mohlo dojít k obnovení výroby Tamehu,“ řekl serveru Hart.

Britsko-indický podnikatel Gupta, do jehož holdingu patří ocelárny Liberty Ostrava, byl podle serveru v Česku v minulých dnech. Spolu se zástupci Liberty se pokoušel v Praze dojednat, aby Tameh Czech obnovil zásobování. Tameh se kvůli neplacení faktur z Liberty dostal do druhotné platební neschopnosti a zkrachoval. Bez dodávek energií a technických plynů z Tamehu se přitom ostravská huť neobejde, připomněl server.

Insolvenční správce ale na schůzce zdůraznil, že nemá pravomoc za Tameh o čemkoliv rozhodovat. Motivem pro oslovení správce ze strany Gupty tak podle Harta pravděpodobně byl fakt, že vztahy mezi vedením Liberty a Tamehu jsou nyní velmi napjaté. Správce tak měl sehrát roli prostředníka, uvedl server.

Mediální zástupci huti a Tamehu se ke schůzce nevyjádřili. "Vedení společnosti Tameh se shoduje s insolvenčním správcem na tom, že před obnovením dodávek energií musí Liberty Ostrava nejdříve zaplatit podstatnou část svého více než dvoumiliardového dluhu, dále náklady na rozjezd a udržení provozu a kompenzovat emisní povolenky. Prostředky na úhradu svých dluhů Liberty Ostrava půjčila svým sesterským společnostem v zahraničí a měla by si je tedy vyžádat zpět," upřesnil mediální zástupce Tamehu Patrik Schober.

Odbory, které kvůli situaci v huti svolaly do Ostravy na 22. února protestní shromáždění, o návštěvě Gupty nemají žádné informace. "O schůzce jsme nevěděli. Dozvěděl jsem se o ní, stejně asi jako všichni, ze Seznam Zpráv. Nevím, co je na tom pravdy," uvedl Slanina. Dodal, že tedy neví, o čem a s kým se jednalo. "Pokud to je pravda, tak to určitě vnímáme jako pozitivní signál. Nevíme, zda to bylo naplánované nebo je to reakce na náš postup. Pokud vidíme zájem, a že se něco začíná dít, určitě to vnímáme pozitivně," řekl Slanina.

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance podnikatele Gupty, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron. Liberty a Tameh se přou o ceny a placení prakticky hned od prodeje huti skupině Liberty.