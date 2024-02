Prodej nových traktorů letos v lednu vzrostl meziročně o osm procent na 512 vozidel, což je rekordní počet pro tento měsíc. Nejvíce, celkem 234, se prodalo malotraktorů o hmotnosti do 600 kilogramů. S prodejem 177 vozů následuje kategorie velkých traktorů s minimálním rozchodem kol nad 1,15 metru, které dnes tvoří většinu strojů, s nimiž přijeli do Prahy protestovat zemědělci. Přes 62 procent traktorů v lednu nakoupily firmy. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

Za celý loňský rok se v Česku prodalo 5954 traktorů, což je meziroční pokles o pět procent a zároveň dosud druhý nejlepší výsledek od roku 2008. V prosinci registrace nových traktorů meziročně vzrostly o 7,8 procenta. Celkem bylo v Česku na konci minulého roku registrováno 212 945 traktorů, což představuje meziroční nárůst 6853 vozidel.

Nejprodávanější značkou je čínská CF Moto, která se specializuje právě na malotraktory. V lednu prodala 99 malotraktorů a devět velkých strojů. Následuje další čínský výrobce Linhai, který prodal 52 zahradních traktorů a 12 velkých traktorů. Třetí byla značka Segway. V kategorii velkých traktorů byly shodně se 17 kusy největšími prodejci New Holland a Case, za nimi skončily značky John Deere a Linhai.

Mezi nově zaregistrovanými stroji jsou i tři traktory věhlasné italské značky Lamborghini a jeden traktor Ferrari. Domácí Zetor prodal na českém trhu v lednu šest traktorů.

Cena zemědělského malotraktoru začíná zhruba na 200 000 korun. Velké traktory renomovaných značek John Deere nebo New Holland se cenově běžně pohybují okolo osmi až deseti milionů korun. Střední traktory o výkonu okolo 100 koní pak lze koupit zhruba od jednoho milionu do tří milionů korun.

Cenu přitom výrazně ovlivňuje výbava strojů. Ta je velmi široká. Od klimatizace a chladicího boxu v kabině zahrnuje i sofistikované odpružení a elektrické ovládání sedačky nebo multifunkční dotykový displej s digitálním rádiem a soustavou reproduktorů včetně basového. V pracovní oblasti jde o prvky usnadňující manipulaci se strojem, ovládání přídavných zařízení nebo možnost přesného navádění pomocí GPS.

Tuzemský vozový park traktorů je se stářím 32,65 roku druhou nejstarší kategorií vozidel hned za motocykly, kde je průměr ještě o dva roky vyšší.