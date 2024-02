Pomalý rozvoj obnovitelných zdrojů se již dnes projevuje na konkurenceschopnosti české ekonomiky. Stačí se podívat přes hranice do sousedního Německa. Tam podle Svazu moderní energetiky výrazný nárůst instalované kapacity fotovoltaických a větrných elektráren způsobil, že Němci měli v loňském roce elektřinu na velkoobchodním trhu levnější téměř o šest eur za megawatthodinu. Průměrná velkoobchodní cena tam vycházela na 95 eur za MWh. A pokud bude Česko otálet v budování dalších obnovitelných zdrojů energie, může být v budoucnu tento rozdíl ještě větší. To pak znevýhodní domácí firmy, které budou muset fungovat s vyššími náklady na energie. V případě maloobchodních cen to ale zatím neplatí. Například české domácnosti loni za elektřinu platily méně než ty německé, a to zhruba o čtvrtinu.

