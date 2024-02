Výplata věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ začne 18. března. ČTK to v úterý řekla insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová. Věřitelé, kterých je přes 15 300, by měli dostat zhruba 57 miliard korun. „Poté co vrchní soud shledal odvolání...

28. 2. 2024 ▪ 2 min. čtení