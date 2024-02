Sandžív Gupta, majitel ostravské huti Liberty, může být po středečním rozhodnutí soudu spokojen. Jak významné pro něj bylo, naznačuje i to, že k ostravskému soudu, jenž o sporu s dodavatelem energií Tameh rozhodoval, přišel osobně. Na konec jednání si nepočkal a odletěl do Dubaje, kde dlouhodobě žije. Prozatím ale britsko-indický podnikatel uhájil kontrolu nad podnikem, jenž dluží kolem sedmi miliard korun. Soud dal ale Guptovi podmínku. Do příštího týdne musí předložit restrukturalizační plán k hlasování věřitelům, jichž je přes tisíc. Se začátkem března počítal i původní plán Liberty Ostrava.

