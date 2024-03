Nejrychleji rostoucí společností v Evropě se stala česká firma Raylyst, přední distributor fotovoltaických produktů pro evropský trh. Vyplývá to z nejnovějšího žebříčku sestavovaného listem Financial Times a serverem Statista. Do žebříčku 1000 nejrychleji rostoucích firem se dostalo ještě dalších deset českých společností.

Letošní žebříček podle FT odráží změny v osudech firem, které se snaží zvládnout a následně překonat dopady krize související s pandemií nemoci covid-19. Návrat k růstu po pandemii brzdí vysoká inflace a snižování životních nákladů, které ještě zhoršuje energetická krize vyvolaná válkou na Ukrajině. Mnoho podniků mělo potíže nebo nepřežilo, jiné prokázaly odolnost a dokázaly prosperovat.

Seznam nejrychleji rostoucích evropských společností zahrnuje 1000 nejlepších firem v Evropě, které dosáhly nejvyššího tempa růstu tržeb, tzv. složenou roční mírou růstu (GACR), mezi roky 2019 a 2022. Podmínkou pro účast v žebříčku je, že firma musela mít v roce 2019 tržby nejméně 100 000 eur (2,5 milionu korun) a v roce 2022 pak 1,5 milionu eur. Dále musí být nezávislá, tedy není dceřinou společností nebo pobočkou jiné firmy, a mít sídlo v jedné z evropských zemí.

GACR české firmy Raylyst činila 824,4 procenta. Na druhém místě skončila francouzská reklamní a marketingová firma Adagio.io s růstem 582,6 procenta. Třetí příčka patří italské reklamní a marketingové firmě Bidberry, jejíž GACR činil 424,4 procenta. V první pětce se umístily ještě německá energetická firma Solar Direktinvestment a švédská technologická firma Vakanta.

Firma Raylyst českého podnikatele Jana Kameníčka vznikla v roce 2018. Kromě Česka společnost působí také v Německu, na Slovensku, v Itálii a Rakousku. Měsíčně dodá svým zákazníkům desítky tisíc fotovoltaických panelů.