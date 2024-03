Ve středu zahájí nový bankovní dům Partners Banka ostrý provoz a začne lákat klienty, kterým nabídne správu účtu jen přes mobilní bankovnictví. To je podle výkonného ředitele banky Marka Ditze bezpečnější než internetové. „Problém podle nás je být s financemi na internetu, protože je to nebezpečné. Je to technologie, která klienty dostatečně neochrání před phishingem,“ dodává s odkazem na druh internetového podvodu.

Pro příští roky má banka, za níž stojí finančněporadenská skupina Partners, velké plány. Letos chce získat okolo 80 tisíc klientů. „Do pěti let let bychom chtěli mít alespoň 500 tisíc a do deseti let milion klientů,“ vyčísluje Ditz. Za deset let se chce z třímiliardové bilance dostat na 150 miliard korun. Kromě českého trhu uvažuje Ditz o expanzi na Slovensko, ale i do dalších zemí střední a východní Evropy.

Banka funguje od listopadu pro zaměstnance a poradce v pilotním provozu. Jak se vám vedlo?

