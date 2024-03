Víte, co všechno je TradingView? A že se z něj dá přímo obchodovat? Zkušený obchodník Tomáš Kadeřávek vám ukáže všechny užitečné věci a nástroje v TradingView, včetně propojení s obchodním účtem u brokera RoboMarkets.

A aby to mělo pořádný přesah do reálného života, tak v prostředí TradingView projde Tomáš podrobnou analýzu akcií společnosti Nvidia (NVDA). Na základě analýzy se rozhodne, zda akcie koupí či prodá – to vše v online streamu 6. března od 15:30.

Obsah streamu:

Zaměření na platformu TradingView, která je komplexním nástrojem pro technickou analýzu a obchodování s finančními nástroji, které detailně projdeme.

Tomáš představí všechny užitečné funkce a nástroje (fundament, technika, sentiment), které TradingView nabízí.

Možnosti přímého obchodování přímo z platformy, včetně propojení s obchodním účtem u brokera RoboMarkets.