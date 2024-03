Český start-up Woltair oznámil, že od dubna posílí jeho řady Stefan Gross-Selbeck. Ten má za sebou už více než 20 let zkušeností ve vedení nadnárodních digitálních firem a platforem. Ve Woltairu, který patří k významným dodavatelům tepelných čerpadel a fotovoltaiky na českém trhu, získá novou pozici předsedy dozorčí rady. Do firmy vstupuje poté, co prošla transformací završenou v únoru velkým propouštěním a změnou vedení společnosti.

V minulosti Gross-Selbeck zastával vedoucí pozice v eBayi, New Work SA a ProSiebenSat1 AG. Naposledy působil jako senior partner a výkonný ředitel ve společnosti Boston Consulting Group (BCG), kde byl globálním řídícím partnerem BCG Digital Ventures a vedl také divizi BCG X Green Tech, která se věnuje zeleným technologiím.

