Míra nezaměstnanosti v Česku v únoru stagnovala na lednových čtyřech procentech. Lidí bez práce bylo na konci února 296 107, což bylo o 561 více než v předchozím měsíci. Počet volných míst meziměsíčně stoupl o 1796 na 268 579. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v únoru byla nezaměstnanost o desetinu procentního bodu nižší, činila 3,9 procenta.

„Míra registrované nezaměstnanosti se po lednovém nárůstu stabilizovala. Již třetí měsíc po sobě převyšuje počet uchazečů o zaměstnání v naší evidenci počet evidovaných volných pracovních míst,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR (ÚP ČR) Daniel Krištof.

V únoru se již podle ÚP ČR neprojevuje dopad ukončení sezonních prací či pracovních poměrů na dobu určitou, což bylo důvodem růstu počtu uchazečů o zaměstnání v lednu. „Na druhou stranu v únoru ještě nedochází k poklesu nezaměstnanosti kvůli zahájení sezonních prací,“ dodal úřad.

Nejvyšší nezaměstnanost byla v únoru v Ústeckém kraji, kde činila šest procent, a v Moravskoslezském kraji s 5,5 procenta. Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti, 2,9 procenta, byla v Praze, následovaly Zlínský a Plzeňský kraj s 3,2 procenta. Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší na Karvinsku, kde dosáhla 8,2 procenta, nejnižší podíl nezaměstnaných zaznamenal okres Praha-východ, kde práci hledalo 1,5 procenta lidí.

Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v únoru 1,1 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 11 uchazeči na jednu pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadlo na Mladoboleslavsku, a to 0,2 uchazeče na jedno místo.

Na téměř tři čtvrtiny z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním, dvě třetiny pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají podle úřadů práce nejčastěji zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, o obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, o montážní dělníky, o řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře nebo uklízeče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze, zaměstnavatelé tam nabízejí téměř 80 tisíc volných pracovních míst.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v únoru 272 376.

Z dat Úřadu práce ČR vyplývá, že od napadení Ukrajiny Ruskem v únoru 2022 do konce letošního února získalo práci téměř 383 500 Ukrajinců s dočasnou ochranou. Někteří se mezitím již vrátili zpět na Ukrajinu nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci ledna jich v Česku pracovalo 121 338. Nejvíce, zhruba 21 600, ve Středočeském kraji, následovaly Plzeňský kraj s 16 800 a Praha se 14 900 zaměstnanými uprchlíky. Nejčastěji pracovali jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě, dále také jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali, uvedl ÚP ČR.