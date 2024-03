Před dvěma lety se na Netflixu objevil hodinu a půl trvající dokument „Downfall: The Case Against Boeing“. Detailně popisoval pozadí dvou leteckých katastrof, při nichž ve dvou úplně nových strojích Boeing 737 Max zahynulo v Indonésii a pak v Etiopii dohromady 346 lidí. A věnoval se snaze amerického výrobce zamaskovat podíl na těchto nehodách, když chtěl vše „hodit“ na údajně nezkušené piloty. Boeing z dokumentu nevyšel moc dobře i kvůli svědectví manažera kvality Johna Barnetta, jenž ve firmě pracoval 32 let. Ten uvedl, že v Boeingu dlouhá léta existuje „nepřátelské prostředí“ vůči lidem, kteří upřednostňují bezpečnost před zvyšováním výroby.

