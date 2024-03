Železničářům se po týdnu podařilo vyřešit nezvyklou situaci na trati z Tišnova do Žďáru nad Sázavou. Využívaná příměstská trať severozápadně od Brna je mimo provoz od úterý, kdy tam České dráhy (ČD) odmítly jezdit. Všechny vlaky, které tam před tím poslaly, se totiž vrátily s poškozením kol. Správa železnic pochybení nejdřív odmítala, teď vadu na kolejích uznala.

Podle informací HN na závadu nakonec přišly ČD z velké části samy. V brněnském depu vybraly lokomotivu, která už nemá využití a počítá se s jejím vyřazením. Přibraly techniky Správy železnic a pomalu s ní projížděly trať a po každém úseku kontrolovali technici kola.

Poškozená kolej na trati z Tišnova do Žďáru nad Sázavou. Foto: České dráhy

Závada se nakonec našla na části tratě, kde jsou koleje spojovány postaru takzvanými styky, tedy kde jsou navzájem sešroubované. V dilataci byla značná mezera a jedna kolejnice byla o několik milimetrů výše. Předchozí kontroly čistě v režii státní Správy železnic přitom nic neodhalily.

„Dnešní defektoskopická kontrola odhalila lehký výškový rozdíl na styku dvou kolejnic, který je zřejmě příčinou. Ten bude nutné svařit,“ řekla HN mluvčí Správy železnic Nela Friebová. „Správa železnic v pátek zahájí opravné práce a během dne budeme vědět, kdy bude možné obnovit provoz,“ uvedl pro HN náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta. Od zastavení provozu jezdí na trase preventivně jen náhradní autobusy.

Poškozených vozidel totiž bylo velké množství – celkem pět trojdílných souprav Regionova, velká dieselová lokomotiva řady 754 a devět osobních vagonů. Dohromady jde o 25 vozidel. Jen samotné přesoustružení kol bude stát zřejmě kolem milionu korun, skutečná škoda je ale vyšší. Každé kolo jde tímto způsobem opravit maximálně třikrát a pak se musí vyměnit znovu. Jedna náprava vyjde obvykle na 100 až 200 tisíc, přičemž na poškozených vozidlech jich je v součtu 70.

„Budeme to řešit, až to nákladově uzavřeme,“ řekl HN Ješeta. Princip je podobný jako na silnici: za poškození vozidla infrastrukturou by měl odpovídat její provozovatel. Mluvčí Správy železnic během týdne možnost kompenzace nevyloučila. Podobný případ česká železnice v posledních letech nepamatuje.