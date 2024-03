Česká národní banka (ČNB) v pátek zahájila správní řízení s Podnikatelskou družstevní záložnou (PDZ) směřující k odnětí povolení působit jako družstevní záložna. Důvodem jsou přetrvávající závažné nedostatky v její činnosti. Záložně bylo předběžným opatřením zakázáno přijímat vklady a poskytovat úvěry. Vyplácení vkladů omezeno není. Centrální banka o rozhodnutí informovala na webu. V záložně měl v minulosti peníze uložené i současný premiér Petr Fiala (ODS).

Podnikatelská družstevní záložna je podle ČNB velmi malou úvěrovou instituci, jejíž bilanční suma je nižší než 150 milionů korun. Provázanost s jinými účastníky finančního systému je zanedbatelná, a tak selhání nemá dopad na stabilitu českého finančního trhu, uvádí centrální banka.

Současně se zahájením správního řízení bylo PDZ předběžným opatřením s okamžitou účinností zakázáno přijímat vklady a poskytovat úvěry. "Dále jí byla uložena omezení týkající se nakládání s aktivy a pasivy a omezení týkající se hotovostních operací," uvádí ČNB. Protože je záložna schopna splácet své závazky, neiniciovala centrální banka postup pro výplatu náhrad pojištěných vkladů.

V záložně měl od června 2015 do listopadu 2020 vklad, a tedy i podíl současný premiér Fiala. Na běžném účtu měl uloženo 950.000 korun. Fiala v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení. Opomenutí zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl.

Opozice žádala vysvětlení a počátkem letošního února se neúspěšně pokusila prosadit mimořádnou schůzi Sněmovny ke kauze Fialova podílu v záložně. Premiér byl podle tehdejšího předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové podílníkem v záložně "sdružující zájmy české galerky", označila ji za "nefalšované Palermo".