Cena kakaa se od začátku letošního roku zhruba zdvojnásobila a dostala se na rekordních více než 8400 dolarů (195 500 korun) za tunu. Za poslední dva roky vzrostla čtyřnásobně. Žádná globálně obchodovaná komodita letos nepodražuje rychleji, což se v nejbližších měsících začne podle analytiků naplno projevovat i v maloobchodní síti. Ceny čokolád a jiných kakaových produktů by se tak mohly zvýšit až o desítky procent.

„Cena kakaa začala stoupat na počátku minulého roku. Z cen okolo 2000 dolarů za tunu se dostala až na současných 8000 dolarů za tunu. Růst ceny je v tomto období vyšší než u olivového oleje nebo pomerančového koncentrátu, které si již procházejí maloobchodním cenovým vzestupem,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.

Globální nabídka této komodity je závislá na zemích afrického Sahelu, tedy v severní Africe na jižním okraji Sahary. Za třemi čtvrtinami globální produkce stojí relativně malá oblast západní Afriky. Hrozbou pro takto koncentrovanou produkci je špatné počasí a neúroda, což se v tomto případě stalo, upozornil Tyleček.

Země Sahelu postihl klimatický jev El Niňo už druhým rokem v řadě. Největším problémem byla narušená sezonnost srážek. Už dvě pěstitelské sezony zasáhlo sucho úrodu nejprve v období vyzrávání kakaových lusků, chabou produkci následně spláchla vlna dešťů, která přinesla nemoci kakaovníků a znehodnocení produkce. Dodávky kakaa z Pobřeží slonoviny, které je největším světovým producentem, meziročně klesly o 30 procent, a to už před rokem byly nižší než v letech předcházejících.

Velké potravinářské společnosti nakupují suroviny k výrobě svých produktů na dlouhou dobu dopředu a udržují si zásoby. To je i jedním z faktorů, které stojí za stále ještě relativně příznivými cenami kakaových produktů v obchodních řetězcích. To ale podle Tylečka nemůže trvat dlouho, zdražení by mohlo být i skokové. Už nyní se velkoobchodní nákupy kontraktů na kakao za vysoké ceny začínají propisovat do cen v maloobchodě.

Výrobci kakaových produktů mohou přenést vysokou cenu na zákazníka či zmenšit produkty při zachování cen. Další možností je snižování objemu kakaové složky, případně se do čela marketingových kampaní mohou dostávat produkty postavené na cukru či jiných levnějších surovinách. „Platí, že čím větší obsah kakaa, tím je vyšší riziko podstatného nárůstu cen. Situaci ovlivní také vývoj cen dalších surovin či náklady výrobců, ale růst cen kakaa je tak extrémní, že podstatné zdražení je nabíledni,“ poznamenal Tyleček.

Finanční ředitel švýcarské čokoládovny Lindt & Sprüngli Martin Hug podle agentury Bloomberg řekl, že předvídat vývoj cen kakaa je teď složité, ale že jejich podnik se snaží mít dodávky kakaa nutného k výrobě co nejvíce pod kontrolou. „Snažíme se, jak to jen jde,“ řekl Hug.