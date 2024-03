Rozhovor s ministrem průmyslu Jozefem Síkelou vznikal v letadle při návratu z cesty po Jižní Americe, kam ministr vyrazil s podnikatelskou delegací. Vedle Uruguaye navštívil i Chile, které rekordním tempem odstavuje uhelné elektrárny a nahrazuje je větrnými a solárními zdroji. Před podobnou výzvou stojí i Česko. Pálení uhlí je čím dál méně rentabilní byznys a vlastníci uhelných elektráren, jako je polostátní ČEZ a Sev.en miliardáře Pavla Tykače, hrozí, že elektrárny začnou už od příštího roku zavírat. Tedy výrazně dříve, než odhadovaly dosavadní „oficiální“ termíny – v letech 2033 či 2038.

„Nyní to vypadá na dřívější odchod od uhlí, než se očekávalo,“ říká Síkela. Na rozdíl od Chile však Česko nemá za uhlí náhradu v podobě obnovitelných zdrojů. Nové jaderné reaktory, které by podle Síkely mohly vznikat v režimu 2 + 2, tedy postupně po dvou v obou jaderných elektrárnách, jsou pak záležitostí až druhé poloviny příští dekády. Síkela chce proto do poloviny příštího roku dodělat legislativní resty a připravit jasný plán konce uhlí v Česku. To podle něj otevře možnost žádat u Evropské komise o povolení, aby stát mohl dotovat fosilní zdroje, které podle současných očekávání už tou dobou mohou být ztrátové.

