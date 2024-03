Umělá inteligence zásadně mění svět. Je čím dál častěji součástí lidského soukromí stejně jako pomocníkem v práci. Moderním technologiím se nevyhýbají ani obory marketingu, reklamy a médií. S nejnovějšími trendy se bude moci široká veřejnost seznámit v pondělí 25. března 2024 na bloku přednášek The Best of Czech Promotion Summit, který se uskuteční na úvod zahájení letošního ročníku prestižní obchodní konference Retail Summit.

Jak efektivně pracovat s umělou inteligencí vysvětlí celá řada profesionálů a osobností z oboru na workshopu The Best of Czech Promotion Summit, který pořádá marketingová agentura CZECH PROMOTION. Přenos začne ve 14:40.

„Na umělou inteligenci můžeme mít rozdílné pohledy. Praxe nám ale potvrzuje, že její vliv na marketing je nepopiratelný a bude jen růst. Ať už se řadíte mezi boomery nebo zástupce GenZ, technologické snílky nebo pesimisty, měli byste o ní alespoň přemýšlet. Jsem proto rád, že letošní summit poskytne mnoho různých osobností, které divákům poskytnou ucelenou představu nejen o tom, co umělá inteligence vlastně je, ale také jak díky ní být úspěšný nejen v marketingu,“ říká Jan Coufal, CEO agentury CZECH PROMOTION.

Program

14:40 Úvod od marketingového ředitele Czech Promotion Michala Nováka

14:45 Tajemství Gen Z , Michaela Kofroňová

Generace Z je první generací, která vyrůstala s tabletem v ruce místo dudlíku. Co se ale stane, když na digitálního jednorožce narazíte a zkusíte s ním komunikovat? Řekneme si, proč brát mladou generaci vážně a jak velká je její kupní síla. Zaměříme se i na to, jak získat mladé talenty do týmu a jak si je udržet. Pojďme společně začít brát generaci Z vážně, protože je tu, aby měnila pravidla hry.

15:05 Proč je nutné, aby značka měla obsah? A jak to může ovlivnit její růst? Případová studie bikero.cz, Jan Coufal a Milan Drozen

Celý trh padá, ale Bikero.cz roste. Jak k tomu může přispět změna komunikačního konceptu? Na konkrétních příkladech, včetně nezvykle otevřených čísel, vám majitelé bikero.cz, Honza s Milanem, ukáží, jak postupovali a čeho se vyvarovali. Kdoví, třeba vám přinesou inspirativní nápady do vašeho vlastního byznysu.