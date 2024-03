Je to přesně měsíc, co policie zadržela šéfa Českého tenisového svazu Ivo Kaderku. Ten následně putoval do vazby, v níž je dodnes. Zároveň je stále v čele jednoho z nejúspěšnějších tuzemských sportovních svazů – on sám na funkci nerezignoval a odvolat ho může jen valná hromada. Ta se bude konat mimořádně až 7. června.

Mezitím se český tenis dostává pod silný tlak, aby provedl očistu po šestadvacetileté Kaderkově éře, kterou HN detailně popsaly v tomto textu a kterou minimálně v posledních letech provázelo podezření z finanční trestné činnosti. Kaderka čelí stíhání za dotační podvod a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. V případě odsouzení mu za to hrozí až osm, respektive deset let vězení.

