Projekt továrny, která by měla v budoucnu přispívat českému HDP desítkami miliard korun ročně, překonal jednu z byrokraticky nejsložitějších fází povolovacího řízení. Budoucí linka na výrobu manganu, klíčové suroviny pro výrobu baterií, plánovaná ve Chvaleticích, získala kladné posouzení vlivu na životní prostředí, známé pod zkratkou EIA.

Projekt, který Evropská unie označuje za strategický a do něhož investuje i Evropská banka pro obnovu a rozvoj, se tak může posunout do fáze konkrétnějšího technického plánování, aby získal stavební povolení na továrnu a s ní spojenou železniční vlečku nedaleko elektrárny Chvaletice. Tady se má ze starých hald dávno zavřeného dolu na pyrit získávat mangan. V EU půjde o jediný relevantní zdroj tohoto vzácného kovu a co je klíčové, půjde o jediné místo v unii, kde se bude zpracovávat. Více než devadesát procent světového manganu se totiž jinak zpracovává v Číně.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaká byla nejsložitější připomínka, kterou budoucí továrna musí vyřešit

Proč je mangan pro EU tak důležitý

Jak se sníží závislost EU na Číně