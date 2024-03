Někteří obyvatelé bavorského Augsburgu dostali v poslední době neradostný dopis. Provozovatel místní plynárenské distribuce, městská firma Stadtwerke Augsburg, je informoval, že je od plynu odpojí. Nejde přitom o neplatiče. Distributorovi se zkrátka provoz a údržba trubek už nevyplatí.

Augsuburg je zatím jediným německým městem, kde k něčemu podobnému dochází. Podle deníku Handelsblatt, který o dopisu informoval, odpojí navíc Stadtwerke plyn až za deset let. Domácnosti tak budou mít dostatek času se připravit a zajistit si energie jinak. Německá vláda si však chystá půdu na to, že k vynucenému ukončování dodávek plynu bude v budoucnosti docházet v mnohem masovějším měřítku. A to z příčin, které lze snadno identifikovat i v českém plynárenství.

