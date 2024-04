Skupina ČEZ plánuje prodat část aktiv v Polsku, včetně dvou uhelných elektráren. Polostátní energetická firma nejprve otestuje zájem trhu, následovat bude výzva k podání nezávazných nabídek. Vyplývá to z informací na stránkách firmy, na které v úterý upozornil web e15.cz. Prodej vybraných polských společností je v souladu s plánem Skupiny ČEZ na dekarbonizaci výroby.

Aktiva zařazená do divestičního procesu zahrnují dvě černouhelné elektrárny s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Elektrárny CEZ Skawina a CEZ Chorzów v loňském roce vyrobily dohromady 1390 gigawatthodin elektřiny a 5649 terajoulů tepla. CEZ Skawina je s přibližně 25procentním podílem druhým největším dodavatelem tepla do Krakova a CEZ Chorzów patří mezi největší dodavatele tepla do Katovic a dalších městských aglomerací ve Slezsku.

Kromě výrobních zdrojů chce ČEZ otestovat zájem trhu o společnost CEZ Produkty Energetyczne Polska, poskytující specializované podpůrné služby při nakládání s vedlejšími energetickými produkty. Na prodej má být rovněž firma CEZ Polska, která mimo jiné monitoruje energetickou regulaci a legislativu v Polsku.

„Prodej výše uvedených vybraných polských společností je v souladu s obchodní strategií Skupiny ČEZ zaměřenou na dekarbonizaci výrobního portfolia a dosažení klimatické neutrality do roku 2040,“ uvádí ČEZ. Udržet a dále rozvíjet proto hodlá pouze ty polské společnosti, které jsou zaměřeny na poskytování moderních energetických služeb. Patří mezi ně CEZ Energo Polska a společnosti skupiny Elevion, které nabízejí řešení pro dekarbonizaci a energetickou účinnost.

Na polský energetický trh vstoupila Skupina ČEZ v roce 2006 koupí elektráren Skawina a Chorzów od americké společnosti PSEG. O prodej svých výrobních aktiv v Polsku se ČEZ již jednou pokusil. V listopadu 2021 ale oznámil, že prodej zastavil. Důvodem bylo, že nabídnuté ceny za pět polských firem nebyly dostatečně ekonomicky atraktivní.

ČEZ patří k největším energetickým firmám v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Čistý zisk skupiny loni meziročně klesl o 63 procent na 29,6 miliardy korun. Důvodem byl hlavně výraznější vliv mimořádných daní a odvodů, na nichž podnik odvedl kolem 40 miliard korun. I přesto ČEZ loni vydělal nejvíce za posledních deset let s výjimkou rekordního roku 2022.