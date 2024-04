Jeden z největších tuzemských prodejců elektroniky není v dobré kondici. Řetězec Okay Elektro, který před 20 lety založil a od té doby řídí Jindřich Životský, proto nyní hledá investora, který by kapitálově do firmy vstoupil nebo ji možná odkoupil celou.

Podle informací HN je Okay v provozní ztrátě a v prvních měsících letošního roku obratově klesal přibližně o pětinu. Je to už zhruba rok a půl, kdy naposledy měly jeho tržby rostoucí tendenci. Zároveň z trhu prosakují zprávy o tom, že firma má závazky po splatnosti na nájemném i vůči několika dodavatelům a pojišťovny jí omezují takzvaný kreditní rámec, tedy objem peněz, za které si prodejce může objednávat zboží a brát si ho na sklad.

