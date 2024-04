Rakouská bankovní skupina Raiffeisen Bank International musí žehlit pořádný malér. Důvodem je zpráva, kterou na svém webu tento týden publikoval prestižní britský deník Financial Times. Jeho redaktoři na internetu dohledali několik stovek inzerátů lákajících na obsazení pracovních míst v ruské části bankovní skupiny ZAO Raiffeisenbank. Mimo jiné šlo o manažerské pozice, kde by měli mít nabraní lidé odpovědnost za „růst klientské základny“ či „přilákání nových zákazníků“ na ruském trhu. Vedení Raiffeisen Bank International (RBI) přitom už od začátku války na Ukrajině tvrdí, že dělá vše pro to, aby svůj byznys v Rusku ukončilo.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kolik inzerátů a na jaké pozice banka v Rusku uveřejnila.

Jak nabírání zaměstnanců zdůvodnila ve světle svých plánů na odchod ze země.

O kolik vzrostl počet zaměstnanců banky v Rusku za poslední tři roky.