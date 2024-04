Vstup do Evropské unie před 20 lety pomohl rozvoji české ekonomiky. Otevření evropského trhu podpořilo český vývoz, který patří mezi hlavní příspěvky k tuzemskému hrubému domácímu produktu (HDP). Po vstupu do unie se zvýšily i investice v Česku. V poměru HDP na obyvatele ale Česko dosud evropský průměr nedohnalo, dosahuje zhruba 90 procent průměru. Novinářům to ve čtvrtek řekl předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

Vstup do EU dal podle Rojíčka české ekonomice výrazný impulz odbouráním obchodních bariér. „Umocnila se výhoda České republiky z hlediska její polohy, ale i z hlediska průmyslu,“ řekl. Upozornil, že nové členské země unie byly tehdy velmi konkurenceschopné z hlediska nákladů na pracovní sílu, takže evropské firmy měly zájem v ČR víc investovat a vyrábět.

Z pohledu zahraničního obchodu je členství v EU pro Česko velmi významné, protože do EU míří 80 procent českého exportu. Podle Rojíčka je to jeden z největších podílů mezi evropskými státy. Po otevření evropského vnitřního trhu dynamicky rostl objem zahraničního obchodu.

Vstup do EU dal také růstový impulz českému průmyslu, který zaznamenal výrazný příliv zahraničních investic. To se projevilo růstem produktivity práce v průmyslu. Rojíček také podotkl, že ziskovost českých průmyslových firem je ve srovnání se staršími členy EU nadprůměrná, což je dáno nižšími náklady na pracovní sílu. Pracovní náklady v Česku se sice od vstupu do EU zvýšily, stále ale dosahují jen 60 procent evropského průměru.

Cenová hladina v Česku je podle Rojíčka stále nižší, než je evropský průměr, v posledních pěti letech se k němu ale skokově přiblížila. Zatímco v době vstupu do EU byly ceny na 53 procentech unijního průměru, loni dosáhly 80 procent. Nejrychleji v uplynulých 20 letech rostly ceny bydlení a energií, významně rychleji, než je evropský průměr, se zvyšovaly ceny v oblasti zdraví, stravování a ubytování.

Vstup do EU ovlivnil také český pracovní trh. Za 20 let od vstupu se celkový počet pracovníků v české ekonomice zvýšil o 13,5 procenta, podle Rojíčka to souvisí hlavně s přílivem zahraničních pracovníků. V současnosti v Česku pracuje zhruba milion cizinců, převážně v zaměstnaneckém poměru. Ze všech cizinců v Česku tvoří občané EU zhruba pětinu, z toho polovina jsou Slováci. Nejvíce cizinců v Česku pochází z Ukrajiny, jejich podíl ještě vzrostl po začátku ruské agrese v únoru 2022.