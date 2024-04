Pustit elektrické topení na maximum a vytápět studený sklep nebo natáhnout prodlužovačku k sousedovi? Někteří odběratelé elektřiny se spotovým tarifem spřádají plány, jak ve středu využijí několikahodinové polední okno, kdy se očekávají záporné ceny elektřiny na trhu. Píší to alespoň někteří členové facebookové skupiny Fotovoltaická Elektrárna. Má být slunečno a fotovoltaiky pojednou na maximum. To dostane do sítě víc levného elektrického proudu, než bude o svátečním dnu potřeba.

Naopak majitelé fotovoltaických elektráren, kteří by tou dobou do sítě elektřinu dodávali, mohou prodělat a litovat, že ji raději neodstavili.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Kdo může na záporných cenách elektřiny vydělat.

Na co si dát pozor.

Jak často k záporným cenám dochází.