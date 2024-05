Mediální společnost Sony Pictures a investiční fond Apollo Global Management projevily zájem o převzetí mediální skupiny Paramount Global za 26 miliard dolarů (zhruba 600 miliard korun). S odkazem na informované zdroje to ve čtvrtek uvedl americký list The New York Times (NYT) a další média.

V případě převzetí by se společnost Sony Pictures stala většinovým majitelem skupiny Paramount Global, zatímco fond Apollo by vlastnil menšinový podíl. Součástí skupiny Paramount Global je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+.

O nabídce firmy Sony Pictures a fondu Apollo na převzetí skupiny Paramount Global informovala také další média. Podle zdrojů listu The Wall Street Journal (WSJ) je nabídka nezávazná a představuje výchozí bod k jednání.

O převzetí společnosti Paramount Global už podle médií jedná firma Skydance Media, která Paramountu pomáhala například při produkci filmu Top Gun: Maverick. List The Wall Street Journal uvedl, že firmy Paramount a Skydance v dubnu zahájily exkluzivní rozhovory. Exkluzivita těchto rozhovorů však podle listu v pátek vyprší, takže se otevře prostor pro jednání Paramountu s dalšími zájemci o převzetí.