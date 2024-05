Český podnikatel Daniel Křetínský předložil nabídku na převzetí francouzské technologické společnosti Atos. Firma v pondělí oznámila, že celkem obdržela od investorů čtyři různé nabídky na restrukturalizaci dluhu a vložení hotovosti do podniku. Firma by se měla do konce měsíce rozhodnout, kterou nabídku přijme.

Křetínský podal nabídku spolu s investičním fondem Attestor. Nabídky přišly také od konsorcia bank Atosu, které vlastní zhruba polovinu dluhu společnosti, a od největšího akcionáře Atosu, firmy Onepoint. Čtvrtou nabídku předložila investiční firma Bain Capital, tu však již představenstvo zamítlo.

Křetínský dříve jednal s Atosem o převzetí jeho divize Tech Foundations, která zahrnuje poradenské aktivity v oblasti informačních technologií. Jednání ale v únoru zkrachovala.

Společnost Atos zajišťuje komunikaci pro francouzskou armádu a má řídit kybernetickou bezpečnost letošních letních olympijských her v Paříži. Dříve se řadila mezi čtyři desítky firem z indexu pařížské burzy CAC-40, její akcie ale za poslední dva roky odepsaly zhruba 90 procent. Přispělo k tomu několik neúspěchů, například nepříznivě přijímaný plán na převzetí amerického konkurenta DXC v roce 2021 anebo účetní problémy v amerických divizích.

Atos uvedl, že jakákoli restrukturalizace bude pravděpodobně znamenat „radikální změny v kapitálové struktuře společnosti a významnou emisi nových akcií“. To způsobí vysoké rozředění podílů stávajících akcionářů.

Minulý týden Atos uvedl, že kvůli měnícím se podmínkám na trhu potřebuje na financování svých podniků letos a příští rok zhruba 1,1 miliardy eur (27,6 miliardy Kč). Předtím uváděl, že bude potřebovat 600 milionů eur. Francouzská vláda minulý víkend oznámila, že je připravena od Atosu převzít strategicky důležitá aktiva, včetně firem Advanced Computing, Mission-Critical Systems a Cyber Products, tedy aktiva zaměřená hlavně na kybernetickou bezpečnost a superpočítače.

Společnost Onepoint vlastní v Atosu podíl 11,4 procenta. Francouzská média již dříve upozornila, že zatímco Křetínský chtěl v minulosti koupit aktiva Atosu v oblasti informační technologie, zakladatel Onepointu David Layani měl zájem o druhý pilíř skupiny věnovaný digitální transformaci. Mohlo by se tak stát, že by se oba zájemci nakonec mohli dohodnout na rozdělení Atosu.