Stará studna s pumpou, to je tak vše, co zůstalo po rozpadajícím se rodinném domě na okraji Světlé nad Sázavou. Teď už na místě stavby ze 40. let minulého století vzniká dům zcela nový. Zatím pro tříčlennou rodinu – mladý manželský pár a jejich dceru, které je rok a půl. Už teď je ale pokojů v novostavbě víc. „Doufám, že tady bude ještě další holka nebo kluk,“ usmívá se Zdeněk Prchal.

Ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) a pár novinářů provází svým budoucím domovem. Urostlý voják z povolání a k tomu ještě student strojní fakulty si většinu prací na domě dělá sám. Síla a zručnost mu nechybí, peníze ano. Na nové bydlení si vzal dvě hypotéky, ani to by ale ke splnění snu o vlastním bydlení nestačilo. Mladé rodině zásadně pomohla dotace z programu Oprav dům po babičce. Získala z ní příspěvek 1,3 milionu korun (včetně dotace na fotovoltaickou elektrárnu). „Bez toho bychom nebyli schopní rodinný dům dostavět,“ říká Prchal.

