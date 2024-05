Éra uhelného teplárenství v Česku nezadržitelně končí. Stejně jako uhelné elektrárny musí i teplárny spalující uhlí řešit, jak nejpozději do roku 2033 nahradit tento neekologický zdroj, který dodává více než polovinu tepla v Česku. Řešením mohou být i tepelná čerpadla využívající teplo ze vzduchu, země, řek či odpadní vody, která má v průběhu roku teplotu mezi 13 až 22 stupni Celsia, což pro fungování tepelných čerpadel bohatě stačí. Podle nové studie Teplárenského sdružení by mohly tyto zdroje do roku 2040 zajistit až jednu třetinu vyrobeného tepla a teplé vody v Česku.

