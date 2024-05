Když se před více než 10 lety začalo v EU poprvé mluvit o zákazu mentolových cigaret, opatřil si tehdy 94letý bývalý německý kancléř Helmut Schmidt zásobu oblíbeného kuřiva, která by mu vystačila minimálně do sta let. Náruživý kuřák však „syslil“ zbytečně. Mentolová inhalace se totiž ukázala být vůči unijním restrikcím mimořádně imunní.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak tabákové koncerny vyzrály na zákaz příchutí u zahřívaného tabáku.

Jak se vyvíjí trh s alternativami kouření.

Proč stát vybírá na spotřební dani z tabáku navzdory zvýšení méně.

Proč se British American Tobacco přehrabuje v odpadkových koších.