Čeští hokejisté dosáhli po 14 letech na zlato na mistrovství světa. Ve finále domácího turnaje v Praze vyhráli nad Švýcarskem 2:0. Vítězný gól vstřelil v čase 49:13 hvězdný kanonýr Bostonu David Pastrňák, pro něhož to byl ve čtvrtém utkání na turnaji vůbec první bod. Výsledek pečetil 19 sekund před koncem při power play do prázdné branky David Kämpf. Třetím čistým kontem na šampionátu pomohl k triumfu gólman Lukáš Dostál.

Češi dosáhli na zlato poprvé od triumfu v roce 2010 v Kolíně nad Rýnem a Mannheimu, u kterého byl i současný kapitán týmu Roman Červenka. Svěřenci trenéra Radima Rulíka triumfovali v éře samostatného Česka posedmé, šest zlatých medailí získalo bývalé Československo.

Po desetiletém půstu na velkých mezinárodních akcích vybojovali Češi druhou medaili za poslední tři ročníky po bronzu z roku 2022 v Tampere a Helsinkách. Švýcaři ziskem stříbra vyrovnali svůj historický počin z let 1935, 2013 a 2018.

Český tým se musel obejít bez potrestaného obránce Jana Rutty, ale i se zraněním v obličeji nastoupil bek Jakub Krejčík a jako sedmý bek se zařadil do hry i Jan Ščotka, který dnes doplnil soupisku místo nemocného útočníka Jakuba Fleka.

V první velké šanci se objevil v 5. minutě po Kašeho přihrávce Červenka, ale před brankovištěm netrefil puk. V polovině úvodní části kryl po kombinaci Zachy a Pastrňáka Genoni Palátovu šanci. Dostál si poradil s Hischierovou střelou. Švýcarský gólman musel krýt Kašeho pokus po přihrávce Kempného. V 17. minutě byli blízko branky Švýcaři a Bertschyho pokus z pravého kruhu trefil protější tyč.

V úvodu druhé části vytěsnil Kubalíkovu střelu od modré čáry Genonni maskou. Na druhé straně zahrozil Simion. Při následném Berstchyho vyloučení zasáhl švýcarský gólman levým betonem při Červenkově střele a Pastrňákovu přihrávku opět českému kapitánovu stihl zablokovat bruslí Marti. Přesilovku ukončilo 72 sekundách Palátovo vyloučení. V krátké početní výhodě Švýcarů prověřili Dostála Niederreiter a Josi.

Při Forově vyloučení vypálil nejdříve z levého kruhu Pastrňák, ale Genoni jeho ránu kryl. Na konci početní výhodě to zkoušel ze stejné pozice Nečas a už po skončení přesilovky trefil z pravého kruhu bližší tyč Kubalík. Šanci Švýcarů měl Fiala a při Gudasově trestu za vyhození puku do hlediště neprostřelil z pozice mezi kruhy Dostála Niederreiter. Ve 40. minutě našel zpoza branky Pastrňák Kämpfa, který zamířil do levé tyče.

V úvodu třetí třetiny po střele Stránského dorážel Tomášek. Na druhé straně po Forově střele a Thürkaufově teči Dostálovi pomohla levá tyč. Ve 48. minutě hru přerušila výměna prasklého plexiskla poté, co Palát narazil na mantinel Glausera. V polovině třetí části nabil Kundrátek na levý kruh Pastrňákovi, který se svou typickou ránou trefil k bližší tyči.

Dostál si poradil s dorážkou Andrighetta i s Bertschyho tečí Thürkaufovy střely. Při power play zkusil Dostál podobně jako v semifinále proti Švédsku korunovat svůj výkon i gólem, ale puk soupeř zachytil. Pojistku zařídil po spolupráci Kubalíka s Nečasem do prázdné branky Kämpf.

V ulicích slavili desítky tisíc lidí

Tisíce hokejových fanoušků přišly do fanzóny před pražskou O2 arenou na finálové utkání mistrovství světa mezi českými a švýcarskými hokejisty. Do areálu dorazili fandit hlavně Češi, přišli ale také příznivci švýcarské reprezentace. Po skončení utkání a výhře 2:0 lidé ve fanzóně sborově zpívali českou hymnu a někteří odpalovali dýmovnice.

Další příznivci reprezentačního týmu zcela zaplnili prostor na pražském Staroměstském náměstí, kde na velkoplošné obrazovce sledovali dnešní česko-švýcarské finále mistrovství světa. Podle odhadů pořadatelů tam zavítalo 15 tisíc lidí. Povzbuzování se třetinu od třetiny měnilo z hlasitého na ohlušující. Po prvním českém gólu vypukl bujarý jásot, po druhém už diváci začali slavit a poslední vteřiny zápasu odpočítávali jako silvestrovskou půlnoc.

Po závěrečném hvizdu fanoušci provolávali „Tak jsme první, no a co“, „Mistři!“ a „Je to doma!“ a „Hoši, děkujem!“ Skandovali také „Pasta, Pasta“, tedy přezdívku střelce prvního gólu Davida Pastrňáka. Nadšeným křikem pak ocenili informaci organizátorů, že v pondělí zřejmě všichni dostanou na stejném místě možnost tým trenéra Radima Rulíka přivítat. Po předání medailí českým borcům zazněla náměstím státní hymna v podání tisíců zpěváků. Následoval zpěv hitu We Are the Champions z dílny kapely Queen.

Podobně elektrizující atmosféra panovala i na náměstích dalších velkých českých měst, ale i jinde. Například v Brně zaplnili fanoušci téměř celý Zelný trh, kde byla nainstalovaná velkoplošná obrazovka s přenosem finále. Podle odhadu policie a organizátorů jich bylo asi osm tisíc. Osm tisíc fanoušků dorazilo na Masarykovo náměstí v Ostravě.

Celkem pak hokejové mistrovství světa v Praze a Ostravě přímo na stadionech navštívilo 797 727 diváků. což je historické maximum. Rekord ze stejných měst z roku 2015 překonal letošní turnaj o 56 037 lidí. Na počet 64 zápasů se jednalo o nové maximum také s průměrem 12 464 příznivců na utkání. Před devíti lety byl průměr 11 589 lidí na zápas. Dalších miliony českých fanoušků sledovaly duely mistrovství světa u televizních obrazovek.