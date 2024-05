Třetí největší energetická skupina v Česku SUAS Group, jejímž základem je Sokolovská uhelná, doplácí na to, že uhlí skončí dříve, než se myslelo. A že se uhlí ani alternativní plyn nevyplatí provozovat po celý rok, pokud na ně nepřispívá stát pomocí takzvaných kapacitních mechanismů. Firma, jejímž základem je vlastní těžba hnědého uhlí a zdroje ve Vřesové a Tisové, tak tlačí na to, aby ji stát při jejich zavádění neobešel.

A kolik by firma potřebovala? „Bavíme se v řádu několika set milionů korun ročně na krytí ztrát zdrojů pro výrobu tepla a elektřiny,“ řekl HN Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a správce svěřenského fondu Františka Štěpánka – bývalého většinového akcionáře firmy, který v roce 2020 zemřel. Podle Tomka bude Sokolovská uhelná i s podporou na výrobu elektřiny schopna protáhnout provoz založený na uhlí jen do roku 2030.

Je šance, že při nynějších cenách elektřiny obnovíte výrobu v paroplynové elektrárně ve Vřesové?

Oba naše bloky do srpna 2020 vyráběly ze syntetického plynu vzniklého zplyňováním hnědého uhlí. Narůstající ceny emisních povolenek a energetická náročnost zplyňování uhlí nás donutily přejít na využívání zemního plynu, na který paroplyn běžel do konce roku 2021. To se vyplatilo při ceně plynu kolem 15 eur za MWh a povolenky mezi 10 až 15 eury. Už před válkou na Ukrajině byl „clean spark spread“ (rozdíl mezi cenou silové elektřiny a cenou plynu s povolenkami – pozn. red.) takový, že po započtení provozních nákladů byla výroba ztrátová. To se od té doby nezměnilo. Nynější zdroje už nelze ziskově provozovat celoročně. Přitom nové zdroje chybí a podle mého názoru ještě ani v roce 2030 nebudou.

